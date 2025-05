The good wife S7 E13 - Le message

Diffusé le 13/12/2016

En pleine cour, un prisonnier se tourne vers Alicia et lui demande de l'aider. Intriguée, elle lui rend visite. Quelques instants plus tard, le juge Schakowsky est poursuivi pour emprisonnement abusif par Florrick et Quinn. Jason est de retour de L.A. Au même moment, Diane demande un arbitrage concernant l'arrêt d'un journal au sein d'une université. À bout, Alicia va voir Eli et lui demande de tout lui dire concernant le message de Will, puis craque...