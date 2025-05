The good wife S7 E14 - Comme un lundi

Diffusé le 13/12/2016

Alicia et Lucca rejoignent Lockhart, Agos et Lee. Pour leur première affaire, elles représentent le responsable informatique du cabinet, arrêté pour trafic et recel de bien volé. Il est accusé d'avoir dérobé la nouvelle tablette de Chumhum, pas encore disponible à la vente. Eli s'aperçoit que le FBI enquête et tente de savoir sur qui et pourquoi. De retour en ville, Ruth rend visite à Alicia et la met en garde contre un danger qui pourrait venir d'où elle ne l'attend pas...