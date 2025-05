The good wife S7 E20 - Ketouba

Diffusé le 17/01/2017

Alicia organise une petite fête chez elle pour la Ketouba - contrat de mariage - de Jackie et Howard. Pour l'occasion, Zach revient à la maison, présente sa nouvelle petite amie à sa famille et annonce d'étonnantes nouvelles. Au même moment, Eli demande à Jason d'enquêter afin de prouver la culpabilité de Peter. De son côté, Cary fait appel à Louis Canning pour le représenter s'il venait à être mis en cause. Mike Tascioni lâche Peter à quelques jours de son procès...