The good wife S7 E21 - Le verdict

Diffusé le 24/01/2017

Le procès de Peter débute et promet de nombreux rebondissements. Il est désormais représenté par Diane. Eli et Alicia sont à ses côtés pour le soutenir. Très vite, cette dernière reçoit la visite de Louis Canning afin de mettre les choses au clair avec elle et lui apporter son aide. Il la prévient que le procureur adjoint a un témoin surprise. Jason continue ses investigations sur l'implication de Peter. Au même moment, suite à un incident, Lockhart et Florrick décide de se développer et moderniser...