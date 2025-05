The good wife S7 E3 - Cuisine et manigance

Diffusé le 08/11/2016

Howard Lyman souhaite engager Alicia afin de poursuivre Lockhart, Agos et Lee pour discrimination liée à l'âge. Au même moment, celle-ci représente un homme arrêté pour avoir fabriqué de la drogue. Le procureur fait une offre à son client ainsi qu'à son revendeur présent lors de l'arrestation et défendu par Lucca. Mais très vite, Alicia comprend que quelque chose ne va pas. Afin d'assurer la promotion de Peter, Alicia et sa mère participent à une émission culinaire qui tourne au désastre...