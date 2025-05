The good wife S7 E4 - Non coupable

Diffusé le 08/11/2016

Un des gros clients de Lockhart, Agos et Lee demande à Diane de plaider lors d'un procès pour mort suspecte. Étant pour le suicide médicalement assisté, cela lui pose problème. Dans cette affaire, elle fait face à Louis Canning. De son côté, Alicia représente une femme accusée de vol qui clame son innocence et refuse tout accord. Elle se met alors le juge Schakowsky à dos. Eli continue de mettre la zizanie dans les affaires de Ruth et Cary fait une offre à Alicia...