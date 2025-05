The good wife S7 E5 - Coup de vieux

Lire la vidéo

Diffusé le 15/11/2016

Alicia et Lucca décident de s'associer. Pour leur première affaire, elles représentent lors d'une audience d'arbitrage une jeune femme harcelée par une agence de recouvrement pour non-paiement de sa dette alors qu'elle assure l'avoir payée. Chez Lockhart, Agos et Lee, afin d'éviter des poursuites, Diane organise une médiation pour régler les différents existants entre Howard et Cary. Eli reçoit la visite de sa fille qui s'inquiète pour lui...