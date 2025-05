The good wife S7 E6 - Un monde de mensonges

Diffusé le 15/11/2016

Alicia et Lucca représentent une femme qui s'est faite renvoyer après être passée au détecteur de mensonges. Sa société recherchait le responsable d'un vol d'informations confidentielles et a appris qu'elle avait menti pour se faire embaucher. Au même moment, Alicia se renseigne sur Jason du fait de ses antécédents. Alors que Lockhart, Agos et Lee recherche un nouveau talent, Peter se prépare à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle américaine...