The good wife S7 E7 - Intelligence artificielle

Diffusé le 22/11/2016

Louis Canning, Florrick et Quinn, et Lockhart, Agos et Lee se font face dans une affaire tripartite. Ils représentent respectivement la victime d'un accident de voiture qui s'est retrouvée paralysée, le conducteur mis en cause qui conduisait un véhicule équipé d'une intelligence artificielle et son constructeur. Au même moment, la rumeur se propage qu'Alicia et Peter feraient chambre à part depuis un moment. Eli se charge de la faire taire rapidement...