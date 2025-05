The good wife S7 E8 - Les pour et les contre

Diffusé le 22/11/2016

L'un des clients de Diane est poursuivi pour avoir publié une vidéo polémique sur le net. Même si le contenu va à l'encontre des convictions de Diane, elle se voit obligée d'accepter de plaider cette affaire. Lockhart, Agos et Lee perd alors un certain nombre de clients qui n'apprécient guère la prise de position. Pendant ce temps, Florrick et Quinn prospecte de nouveaux clients. Eli leur soumet un dossier à gérer, non sans demander une contrepartie...