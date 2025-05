The good wife S5 E10 - L'arbre de décision

Diffusé le 11/05/2014

Alicia récupère sa contribution au cabinet LG et doit signer son solde de tout compte, mais Clarke Hayden s'aperçoit qu'il y a un souci lié à un de ses anciens clients. Après enquête, il s'avère que celui-ci a fait un deuxième testament dans lequel il lègue une partie de sa fortune à Alicia. Les deux cabinets se font à nouveau face et Will tente de régler ses comptes avec Alicia. De son côté, Kalinda enquête sur le nouvel associé de LG, Damian Boyle. Les imprévus fusent lors de la soirée de fin d'année de Florrick, Agos & associés...