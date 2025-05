The good wife S5 E11 - David et Goliath

Diffusé le 18/05/2014

Lors de la soirée de fin d'année de Florrick, Agos & associés, Marilyn annonce qu'elle appellera son fils Peter, comme son père. Eli embauche alors Kalinda afin de connaître l'identité du géniteur. Au même moment, les musiciens qui ont animé la soirée du cabinet demandent de l'aide à Alicia et Cary concernant une affaire de droits d'auteur et de plagia. Ces derniers se retrouvent de nouveau face à LG et Will tente de déstabiliser Alicia...