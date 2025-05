The good wife S5 E14 - Le discours d'une reine

Diffusé le 25/05/2014

Florrick, Agos & associés assiste à son premier congrès annuel des avocats, tout comme LG. Alicia, qui doit faire le discours de clôture et raconter son parcours, se remémore ses débuts avec émotions. Alicia et Cary doivent également rencontrer Rayna Hecht, une éventuelle nouvelle associée. De son côté, Nelson Dubeck continue à harceler Will afin qu'il témoigne contre Peter. Will décide alors de faire appel à Elsbeth Tascioni afin de l'aider dans cette affaire...