The good wife S5 E5 - En mode commando

Diffusé le 27/04/2014

Will apprend qu'Alicia quitte le cabinet avec Cary et qu'ils emmènent avec eux les plus gros clients de Lockhart & Gardner. Sous le choc, en colère et afin de protéger le cabinet, Will met à la porte Alicia, Cary et tous les quatrièmes années. Une lutte acharnée commence alors entre Lockhart & Gardner et Florrick, Agos & associés. La guerre est déclarée !