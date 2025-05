The good wife S5 E6 - Tous les coups sont permis

Diffusé le 27/04/2014

Diane défend une femme dont le mari a été assassiné et qui attaque le fabriquant d'armes. Seulement sa cliente demande à changer de représentant pendant son procès car c'est Alicia qui a suivi son dossier. Lockhart & Gardner et Florrick, Agos & associés s'affrontent à nouveau. Au même moment, Alicia reçoit la visite de Marilyn concernant le code de déontologie du gouverneur. Will et Diane décident de passer à l'offensive...