The good wife S5 E8 - Politiquement correct

Diffusé le 04/05/2014

L'expansion de Lockhart & Gardner a commencé, et Diane et Will décident de changer le nom de leur cabinet en « LG ». De son côté, Florrick, Agos & associés emménage dans ses nouveaux locaux et défend son premier client dans une affaire de consultation pour un visa. Peter veut venir féliciter sa femme ; Eli et Marylin y vont en éclaireurs... Eli est amoureux...