The good wife S5 E9 - Un fil à la patte

Lire la vidéo

Diffusé le 11/05/2014

Alors que Florrick, Agos & associés manque cruellement d'argent et recherche des solutions, LG croule sous le travail et doit recruter des avocats pour traiter les affaires en cours. Au même moment, un ancien client d'Alicia fait appel à elle car le FBI pense qu'il est mêlé à un attentat terroriste. Lors de ce procès, les deux cabinets s'affrontent à nouveau. LG n'a pas dit son dernier mot et veut récupérer ses clients. Jackie et Eli s'opposent de nouveau eux aussi...