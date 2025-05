The good wife S3 E21 - Le côté obscur

Diffusé le 23/01/2013

Le juge Cuesta est suspendu de ses fonctions le temps que la lumière soit faite sur un procès qu'il a instruit 20 ans auparavant lorsqu'il était procureur. Une analyse ADN a permis d'innocenter un homme accusé à tort du meurtre de sa femme. Cuesta demande alors à Diane et Alicia de le représenter. À la recherche d'une nouvelle recrue pour le cabinet, Diane et Will s'entretiennent avec Cary, qui souhaite quitter le bureau du procureur...