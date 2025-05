The good wife S4 E11 - Piqués au vif

Diffusé le 13/10/2013

Will et Cary défendent une jeune fille qui porte plainte contre une banque. Du fait de leur ingérence sur des biens immobiliers, elle est aujourd'hui malade. Alicia se rend dans le Minnesota afin de s'entretenir avec le directeur de la banque et son avocat. De son côté, suite à la perquisition de la police dans ses bureaux, Eli se voit assigner un bras droit. Quant à Diane et Will, ils font face à une médiation concernant leur plan de redressement...