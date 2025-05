The good wife S4 E13 - La règle du septième jour

Diffusé le 20/10/2013

David Lee, Alicia et Cary rencontrent un homme qui souhaite leur opinion sur le contrat de mariage de sa fille. En effet, celle-ci doit se marier dans 9 jours avec Neil Gross, le PDG de Chumhum, que le cabinet a déjà affronté lors d'un procès. Ils n'ont que 48 heures pour se mettre d'accord sur les modifications à apporter au contrat du fait de la règle du 7ème jour, sinon il sera inapplicable. Au même moment, Diane et Will demandent un délai supplémentaire pour payer la dette du cabinet...