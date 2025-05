The good wife S4 E18 - Juste un souvenir

Lire la vidéo

Diffusé le 17/11/2013

C'est la Saint-Patrick. Peter, son adversaire aux élections, Mike Kresteva, et le cabinet Lockhart & Gardner sont conviés à un gala, pendant lequel Peter et Mike règlent leurs comptes. Peter en profite également pour proposer à Diane un poste de juge à la Cour Suprême. La police interrompt la soirée d'Alicia car un de ses clients a été assassiné et elle est persuadée que le meurtrier ne va pas s'arrêter là ; ils ont donc besoin de son aide. De plus, la vie d'Alicia est en danger...