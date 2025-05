The good wife S4 E20 - Anonymous

Diffusé le 24/11/2013

Alicia et Will défendent la victime d'un viol. Après un premier procès au pénal, où l'accusé a été libéré, la jeune femme l'attaque au civil afin qu'il soit reconnu coupable. Au cours de cette affaire, Alicia reçoit, via des anonymes, des informations à charge contre l'accusé. Au même moment, Dylan Stack, un idéaliste, est de retour et fait appel à Lockhart & Gardner pour un recours collectif contre des poursuites abusives. De leurs côtés, Cary et Diane font des choix qui risquent de tout bouleverser...