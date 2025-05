The good wife S4 E21 - L'union fait la force

Lire la vidéo

Diffusé le 24/11/2013

La mère d'Alicia la convie à un enterrement car elle souhaite que sa fille aide la femme du défunt et ses collègues. Une grosse société leur propose un contrat mais ils hésitent à signer. Alicia accepte de les représenter et fait appel à Cary lorsque les choses se compliquent. De son côté, à l'approche des élections, Peter décide d'engager un sondeur afin de connaître son positionnement face à son adversaire, Mike Kresteva. Plus amoureux que jamais, Peter propose à Alicia de renouveler leurs vœux de mariage...