The good wife S4 E22 - Nuit blanche à Chicago

Diffusé le 01/12/2013

Le grand jour est arrivé ! Zach vient d'avoir 18 ans et se rend, pour la première fois, dans un bureau de vote. Il constate qu'une des urnes n'est pas scellée et prévient sa mère. Persuadés que Kresteva tente de truquer les élections, Diane, Will et Alicia font appel à un juge chargé de trancher les différents électoraux afin d'annuler les bulletins de votes anticipés contenus dans l'urne. De leur côté, Cary et les quatrième année sont à la recherche de leurs futurs bureaux et croisent Colin Sweeney qui leur fait une proposition qu'ils ne peuvent refuser. Cette offre va également affecter Alicia et la pousser à faire un choix...