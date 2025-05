The good wife S4 E3 - Elle court, la rumeur

Diffusé le 08/09/2013

Will et Alicia défendent deux jeunes femmes qui ont créé un site de reconnaissance vocale, Margarita Motions, et qui attaquent Neil Gross et sa société, un moteur de recherche appelé Chumhum, pour pratique commerciale déloyale. Ce n'est pas la première fois que Lockhart & Gardner se retrouve face à ce géant de l'Internet. Au même moment, Mandy Post, une journaliste, demande à Eli une interview d'Alicia car elle a les preuves d'une liaison...