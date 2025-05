The good wife S4 E5 - Le père de l'année

Diffusé le 15/09/2013

Mandy Post ayant renoncé à son article, un blogueur menace Eli de divulguer la prétendue liaison de Peter, et ce en pleine campagne électorale. Alicia et Diane défendent Lemond Bishop, trafiquant de drogue et gérant de plusieurs entreprises, en collaboration avec Lesli Rand, avocate d'un autre cabinet. Leur client est sous le coup d'un mandat fédéral. Le mari de Kalinda, est de retour chez Lockhart & Gardner pour son appel d'offre, qui n'est qu'un prétexte pour approcher sa femme...