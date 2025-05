The good wife S4 E7 - Cachez ce sein...

Diffusé le 29/09/2013

Alicia et Cary défendent une jeune femme qui a montré sa poitrine lors d'une émission de télévision en direct. La chaîne la poursuit pour dommages et lui réclame deux millions de dollars. Un arrangement est proposé : si elle présente ses excuses au CSA et les convainc, la chaîne acceptera d'abandonner les poursuites. Lors de son déplacement à Washington, Cary croise son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. De son côté, Eli fait de surprenantes découvertes...