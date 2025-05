The good wife S5 E2 - Big brother

Diffusé le 13/04/2014

Will demande à Alicia d'assister Cary sur une nouvelle affaire concernant Chumhum. Son fondateur, Neil Gross, accuse la NSA de lui avoir fait perdre de l'argent en faisant croire qu'il leur avait communiqué des informations sur ses utilisateurs et veut les attaquer. De son côté, Diane a rendez-vous avec Peter pour son futur poste de juge à la Cour. Cary a trouvé des locaux pour leur nouveau cabinet et les fait visiter à Alicia, mais ils ont besoin de plus d'argent et trouvent un investisseur inattendu...