The good wife S5 E3 - Le temps presse

Diffusé le 20/04/2014

Diane avoue à Will qu'elle a fait des révélations à une journaliste le concernant. Il décide alors de réunir un quorum afin de négocier le départ rapide de Diane du cabinet. Au même moment, Alicia représente Tara, une mère porteuse qui refuse d'avorter de l'enfant qu'elle porte, atteint du Syndrome de Patau. Les parents ne souhaitent pas qu'elle mène la grossesse à terme car ils ont déjà perdu un enfant. Malgré une proposition plus qu'intéressante, Alicia souhaite partir au plus vite...