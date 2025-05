The good wife S6 E20 - La terre brûlée

Lire la vidéo

Diffusé le 31/01/2016

Suite aux accusations de fraudes lors des élections, Alicia se voit dans l'obligation de renoncer au poste de procureur du comté de Cook. Lockhart, Agos & Lee lui propose alors de réintégrer le cabinet comme associée. Au même moment, R.D. fait appel à Diane et Cary concernant les peines minimales obligatoires. De son côté, Kalinda est bien décidée à assumer son erreur dans l'affaire Prima et à protéger Diane et Cary...