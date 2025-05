The good wife S7 E12 - L'air de rien

Diffusé le 06/12/2016

À la demande d'un ancien client, Alicia et Cary collaborent sur une affaire. Il est poursuivi par sa maison de disques pour rupture de contrat et plagiat. Au même moment, percevant une opportunité, Lockhart, Agos et Lee tente de récupérer certains de ses clients partis chez Florrick et Quinn. Déjà bien occupée, Alicia reçoit à son domicile un avis d'expulsion car elle y exerce une activité professionnelle, ce qui est interdit. Eli essaie de se faire pardonner...