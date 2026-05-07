Top chef Épisode 10 - Partie 2

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Les candidats plongent dans le quotidien exigeant d’un palace parisien en vivant 24 heures dans la peau d’un chef. C’est au cœur du palace parisien The Peninsula qu’ils vont relever ce défi hors norme, dans un univers où chaque détail compte et où le service ne s’arrête jamais. Du petit-déjeuner en room service aux prestations gastronomiques d’exception, ils devront s’adapter au rythme intense d’un lieu où l’excellence est une règle absolue. Sous le regard exigeant d’invités d’exception comme Camille Lacourt, Anne Coruble et David Bizet, les candidats voient la pression monter d’un cran. Ils ne sont désormais plus que cinq en lice… et à l’issue de cette journée marathon, l’un d’eux verra son aventure s’arrêter aux portes des quarts de finale. Qui réussira à relever ce défi d’exception ?