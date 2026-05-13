Top chef Épisode 11 - Partie 2

Chargement

Bienvenue pour 24h placées sous le signe de la street food, une cuisine gourmande, créative et accessible, à savourer sur le pouce. C’est au sein de la halle culinaire et culturelle des docks de Saint-Ouen que les candidats devront relever le défi : réinventer la street food et séduire aussi bien le jury que le public. À cette occasion, les deux candidats victorieux du concours parallèle font leur retour et intègrent à nouveau la compétition aux côtés des candidats encore en lice. Pour les accompagner, Fabien Ferré et Yoann Conte, les chefs du concours parallèle, mais également François-Régis Gaudry, Mina Soundiram ainsi que plusieurs influenceurs food incontournables, viendront apporter leur regard et leur expertise.