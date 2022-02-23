Top chef S13 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 23/02/2022

En lice, 4 brigades de 3 candidats avec, pour la première fois, la brigade de Glenn Viel mais aussi une nouveauté, la brigade solitaire. Sans chef pour les épauler à leurs côtés, deux candidats vont tout faire pour intégrer une brigade ! Épreuve 1 : Surprendre Pia Leon, la meilleure femme cheffe du monde, avec le maïs Les candidats vont avoir le privilège d’être challengés par celle qui a été élue en 2021 meilleure femme Cheffe du monde : Pia Leon ! Au programme, la surprendre avec son produit préféré : le maïs. À l’issue de la dégustation, la cheffe établira un classement : les deux premières brigades seront directement qualifiées pour la prochaine semaine de compétition, les autres risquent d’aller en dernière chance. Épreuve 2 : Surprendre en ne cuisinant qu’avec le feu comme le chef Francis Mallmann Francis Mallmann est connu et reconnu partout dans le monde comme le « maître du feu ». Ce Chef argentin est le seul à avoir une telle maîtrise du feu, la seule de cuisson qu’il utilise de l’entrée au dessert. À l’issue de la dégustation, le chef désignera les deux meilleures assiettes : les candidats qui les auront réalisées seront qualifiés pour la prochaine semaine de compétition, les autres s’affronteront en dernière chance. Épreuve de la dernière chance : Les courges Potimarron, butternut, citrouille ou potiron : chaque variété de courge a sa spécificité. Charge aux candidats de surprendre avec ce produit pour conserver leur place dans le concours. Les candidats de la brigade solitaire réussiront-ils à intégrer une brigade ? Qui sera définitivement éliminé de Top Chef ?