Très très bon Spéciale Coupe du monde

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Diffusé le 13/06/2026

Pour la Coupe du monde, la très très bonne team vous réserve un régime sportif ! Gwilherm nous embarque dans un très très bon bar de supporter : direction l’Atalante, une institution du canal de l'Ourcq dans le 19e qui sert sa propre bière, avec la chroniqueuse culinaire Raphaël Marchal et le journaliste Damien Dole. François-Régis s’attable avec le journaliste sportif Xavier Domergue qui commentera les matchs de la Coupe du Monde sur M6. Du Maracana au Camp Nou, on fait le tour des snacks de stade du monde entier… mais à Paris. Qui dit foot dit hot-dog ! Fegh vous dévoile les secrets de la knack… Enfin, Jordan a rendez-vous avec Vikash Dhorasoo, ancien joueur de l’équipe de France, pour un match entre deux comptoirs à manger du marché Saint-Quentin : « Oh Africa » versus « La Bahianaise ».