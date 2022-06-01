Très très bon Très très bon dans les Landes

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Entre dunes, forêts de pins et longues plages océanes, les Landes offrent un décor aussi spectaculaire que gourmand. Dans ce territoire bordé par 106 kilomètres de littoral et qui compte le plus grand nombre de produits labellisés, Elvira découvre la richesse de la pêche landaise au port de Capbreton avec le chef passionné de poissons, Charles Guillou. Gwilherm retrouve l’air marin dans les vins du Domaine de la Pointe. Et Valentine part dans les terres, pour faire le tour de la tourtière, cette spécialité aux pommes, à Dax ! Sur la route, on passe par le beau domaine de l’emblématique Michel Guérard à Eugénie-les-Bains, mais aussi dans de belles adresses gourmandes de Parentis-en-Born jusqu’à Capbreton...