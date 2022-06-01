Très très bon Très très bon en Pays niçois

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Entre Méditerranée et sommets alpins, le Pays niçois dévoile une gastronomie façonnée par la mer, la montagne et les traditions locales. La tête dans les montagnes et les pieds dans l’eau, on part à la pêche aux bonnes adresses entre Nice et le Mercantour. Elvira se frotte à un légume qui a la cote dans la région : la blette ! Notre miss green perce les secrets d’une recette traditionnelle qui se transmet de génération en génération : le ravioli aux blettes et à la daube. Gwilherm grimpe sur les hauteurs du seul vignoble des Alpes-Maritimes en AOP Côte de Provence, le Clos Saint-Joseph ! Jordan découvre la brebis brigasque, une race rustique locale. Et François-Régis nous réserve une table en montagne avec l’Auberge de la Roche et une table en bord de mer avec le Marmar !