Turbo Spéciale pouvoir d'achat

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Diffusé le 08/11/2026

Cette semaine, Turbo vous propose un numéro spécial pouvoir d’achat ! Safet Rastoder et Stéphane Cohen sont au rendez-vous pour vous donner tous les bons plans et astuces pour faire des économies au quotidien avec votre véhicule. Au programme : le self garage pour réduire vos coûts d'entretien, l'écoconduite, les solutions de location comme alternatives malines à la possession, et enfin tous les bons plans pour ne plus surpayer votre stationnement. Un numéro 100 % pratique et concret, parce qu'avoir une voiture, ça peut coûter bien moins cher !