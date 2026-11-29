Turbo Nouvelles technologies

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Diffusé le 29/11/2026

Cette semaine dans Turbo, Safet Rastoder et Christophe Bourroux partent à la découverte des nouvelles technologies automobiles. De la recharge sans câble avec la start-up UP&Charge au plus grand hub de recharge d'Europe en plein Paris, en passant par un test en conditions réelles du SUV autonome XPeng LO3 dans la circulation parisienne et une visite de l'usine Saint-Gobain pour décrypter les secrets du pare-brise connecté. Sans oublier un point sur le coût de toutes ces innovations pour les automobilistes.