Turbo Atelier des Coteaux, coffre à jouet pour grands enfants

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Diffusé le 19/04/2026

Cette semaine, Safet Rastoder et Simon Potée-Gallini vous transportent au cœur de la Picardie pour vous faire découvrir un véritable paradis pour passionnés d'automobile. L'Atelier des Coteaux, ce garage d'exception, redonne vie à des véhicules anciens récupérés dans un état souvent critique. Grâce à un savoir-faire artisanal typiquement français, ces passionnés métamorphosent ces "belles endormies" trouvées au fond des granges en joyaux rutilants, leur offrant ainsi une renaissance spectaculaire. Une plongée fascinante dans l'univers de la restauration automobile de prestige.…