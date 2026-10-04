Turbo 25 ans du Porsche Cayenne

Chargement

Diffusé le 04/10/2026

Cette semaine dans TURBO, cap sur l’aventure, la liberté et la performance ! Safet Rastoder et Simon Potée Gallini nous emmènent en Cappadoce pour célébrer un anniversaire XXL : les 25 ans du Porsche Cayenne, le SUV qui a changé le destin de Porsche. Également au programme : Étienne Bruet teste à Nice le Simplici S1, un quadricycle léger sans permis qui bouscule la mobilité urbaine. Puis direction le Salon des Véhicules de Loisir, qui souffle ses 60 bougies et raconte six décennies d’évasion sur les routes. Enfin, place au grand frisson avec la nouvelle Audi RS5 hybride rechargeable : 639 chevaux, un tempérament de sportive et un essai entre le circuit de Nogaro et les Alpes autrichiennes.