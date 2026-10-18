Turbo Mondial de l'automobile de Paris

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Diffusé le 18/10/2026

Toute l'équipe de Turbo se mobilise pour vous faire vivre une expérience unique au cœur du Mondial de l'Automobile de Paris ! Au programme : une immersion totale dans l'univers des nouveautés françaises et européennes, avec en ligne de mire les dernières innovations des plus grands constructeurs automobiles. Concept-cars audacieux, premières mondiales exclusives, technologies de demain… Turbo vous ouvre les portes de l'événement le plus attendu de l'année dans le monde de l'automobile. Et ce qui rend cette couverture encore plus exceptionnelle ? Les journalistes de Turbo ont eu le privilège rare de participer à la genèse même de certains modèles exposés, en accompagnant les constructeurs bien en amont de cet événement. Un accès exclusif, une vision unique, pour vous offrir un regard comme nulle part ailleurs. Cette semaine, place aux stars européennes et françaises du Mondial, avant de partir à la conquête des constructeurs chinois qui s'imposent avec force sur le salon la semaine prochaine.