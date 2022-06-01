Un flic à la maternelle Un flic à la maternelle

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Diffusé le 02/01/2012

Après avoir appréhendé le trafiquant de drogue Cullen Crisp, l'inspecteur John Kimble et sa nouvelle partenaire Phoebe O'Hara sont envoyés en mission à Astoria dans l'Oregon. Ils doivent retrouver l'ex-femme de Cullen, Rachel, et leur enfant, afin que cette dernière témoigne contre son ancien mari. Alors que Phoebe doit s'infiltrer à l'école élémentaire, elle tombe malade et Kimble la remplace au pied levé pour gérer la classe de maternelle. Le cauchemar de l'inspecteur ne fait que commencer…