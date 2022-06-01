Une hirondelle a fait le printemps Une hirondelle a fait le printemps

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Lassée de Paris et de son quotidien qu'elle juge bien trop stressant, Sandrine Dumez, une informaticienne de 30 ans, décide de tout quitter pour enfin réaliser son rêve d'enfant : devenir agricultrice. Malgré la désapprobation de sa mère, elle entreprend toutes les démarches nécessaires et, après deux ans de formation sous la houlette de Stéphane, elle s'installe dans le Vercors. Elle rachète la ferme d'Adrien, un paysan veuf, un peu bourru, installé juste à côté. Tous deux sont désormais voisins et si les premiers contacts sont particulièrement froids, ils apprennent peu à peu à mieux se connaître.