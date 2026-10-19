Une saison au zoo S12 E42

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Diffusé le 02/11/2020

Cyril poursuit ses analyses sur Mulder, le mandrill dont l’état ne s’améliore pas. Aujourd’hui, c’est festin pour les ours polaires Taïko et Quintana : Fabien et Jordan déposent viande, salade et pâtée. Geoffrey poursuit la désensibilisation des girafes au couloir de contention : seule Iringa ose y aller, les autres restent figées malgré les friandises. Sur la plaine asiatique, Wanita, la tigresse de Sumatra, refuse de rentrer depuis plusieurs jours, ce qui inquiète l’équipe.