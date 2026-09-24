Une saison au zoo S12 E44

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Diffusé le 04/11/2020

Marie doit récupérer une crotte du mandrill Mulder pour que les vétérinaires effectuent une bactériologie. Geoffrey obtient une victoire avec les girafes dans le couloir de contention : Iringa est suivie par Uzul et Nyala. Rewa, la femelle tigre blanc, a une blessure importante sur l’épaule. Inquiet, Fabien attend impatiemment le verdict de Cyril. Alexia effectue son premier goûter en autonomie chez les singes tandis que Pich et Sabrina assurent le nourrissage sur la plaine asiatique.