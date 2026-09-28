Une saison au zoo S12 E51

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Diffusé le 13/11/2020

Après ses vacances, Bérénice retrouve ses otaries avec plaisir. Marine termine son stage par le nettoyage du bassin des manchots, avec un aspirateur récalcitrant. Au secteur fauves, Aurore offre un enrichissement aux lions avec du vrillon imprégné d’odeurs de chimpanzés. Les soigneurs préparent une surprise pour l’anniversaire de Marie, mais sa non-ponctualité menace le plan. À la clinique, Cyril doit une nouvelle fois refaire les pansements sur les pattes de Venant, la femelle vautour fauve.