Une saison au zoo S13 E19

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Diffusé le 26/05/2021

Mickael découvre la fratrie des grizzlis et sent la pression monter au moment de mettre la nourriture dans les loges. Cyril et Margaux castrent Jalur le tigre de Sumatra : c'est la première fois que les vétérinaires castrent un grand félin. À la fauconnerie, Megan aide à la pesée et tient les oiseaux au gant. Sabrina se rend au bâtiment des tigres pour s'assurer que le réveil de Jalur se passe bien après l'intervention mais Margaux découvre qu'il serait peut-être diabétique.