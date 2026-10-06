Une saison au zoo S13 E21

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Diffusé le 28/05/2021

Charlotte et Paul font le vide sanitaire du bâtiment des suricates pour assurer leur bonne santé. Première chose à faire : les attraper et les installer à la clinique le temps du nettoyage. Margaux intervient sur Sam le guépard pour explorer la piste d'un corps étranger nasal. À la fauconnerie, Megan et Mélanie fêtent l'anniversaire de Fanzy le calao terrestre. Marion, Alexia et leurs stagiaires veulent installer une brosse dans l'enclos des chèvres pour qu'elles puissent se gratter.