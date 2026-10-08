Une saison au zoo S13 E29

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Chez les frères guépards, c'est Solo qui est malade à son tour. Les vétérinaires vont faire une prise de sang et un test antigénique pour savoir si les frères ne seraient pas atteints du covid. Dylan et Mickael se rendent aux atèles pour le nourrissage de la famille et le traitement pour Pedro. Megan découvre les makis cattas et leur sacré caractère ! Margaux et Bérénice vont récupérer les images du poussin manchot. Sur la pampa, Margaux doit vérifier si Novi, la femelle fourmillier, est gestante.